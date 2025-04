Sahara : De Mistura demande au Maroc de détailler son plan d’autonomie

Dans son discours prononcé le 14 avril devant les membres du Conseil de sécurité, consulté par Yabiladi, Staffan de Mistura n'a pas osé reprendre sa proposition du 16 octobre 2024 visant à diviser le Sahara occidental. Cette offre avait été catégoriquement rejetée par le Maroc.

En revanche, le diplomate onusien reste persuadé que le Maroc doit approfondir son plan de règlement du conflit, présenté en 2007 aux Nations unies. «L'autonomie gouvernementale doit être "sérieuse". Cela correspond à ma conviction et à ma demande que l’initiative marocaine d’autonomie soit expliquée plus en détail, et que les pouvoirs délégués à une entité véritablement autonome au Sahara occidental soient clarifiés», a-t-il souligné. Cette remarque, avait déjà été formulée lors de son intervention devant l'instance exécutive de l'ONU, en octobre dernier.

«La position du Maroc est claire. L’initiative de l’autonomie est un point d’arrivée et non un point de départ. Cette initiative a ses propres lignes rouges», avait rétorqué le 21 octobre le chef de la diplomatie marocaine aux observations de Mistura formulées quelques jours plus tôt.

«Quand les autres parties manifesteront leur volonté de participer au processus, dont la seule base est l’autonomie, alors les points nécessitant d’être abordés en détail seront examinés. Tant que les autres parties n’ont pas exprimé publiquement leur adhésion à ce processus, il est encore prématuré d’en discuter», avait précisé Bourita.