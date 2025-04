Robotique : 4 équipes marocaines se dirigent vers le Championnat du monde à Houston

Quatre équipes marocaines, après avoir excellé dans les compétitions nationales, représenteront le Maroc au FIRST Championship à Houston, aux États-Unis, du 15 au 20 avril 2025.

Les équipes se sont qualifiées lors du FIRST LEGO League Challenge (1er février 2025, Campus UM6P Benguerir) et du FIRST Tech Challenge (15 février 2025, ENSAM Rabat). Elles sont :

NOVATARD (FIRST Tech Challenge, Casablanca)

Robot 11 Janvier (FIRST Tech Challenge, Moulay Yacoub, parrainé par APTIV)

3ndiBlasti Masters (FIRST LEGO League, Mohammedia)

Mindcraft Senior (FIRST LEGO League, Tanger)

Accompagnées par quatre bénévoles, ces équipes démontrent la force croissante du Maroc dans le domaine de la robotique et de l'éducation STEM. Les succès nationaux passés dans les compétitions FIRST soulignent le potentiel du pays dans ce domaine.

LOOP For Science & Technology, l'organisateur national de FIRST au Maroc, reconnaît le soutien crucial des sponsors qui a permis la participation des équipes à cet événement prestigieux. L'association continue de promouvoir l'engagement des jeunes dans les STEM.