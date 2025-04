Maroc - Italie : La reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre en vigueur le 3 juin

La reconnaissance mutuelle et la conversion des permis de conduire entre le Maroc et l'Italie entre officiellement en vigueur le 3 juin 2025, a annoncé le ministère italien des Infrastructures et des transports, mardi 15 avril. Dans un communiqué, le département a confirmé avoir finalisé les procédures nécessaires à la mise en œuvre de l'accord.

Signé en mars 2024 par Matteo Salvini et l'ambassadeur marocain Youssef Balla, l’accord facilite la conversion des permis de conduire pour les résidents des deux pays, dans le but de simplifier les démarches administratives et de favoriser une intégration plus rapide.