Walid Regragui : Le choix de Lamine Yamal était clair, il n'a jamais fait semblant

Invité de l'émission El Chiringuito, mardi, le sélectionneur national Walid Regragui est revenu sur son expérience avec l'équipe du Maroc. Par ailleurs, il a abordé le cas de Lamine Yamal, la star de Barcelone qui a finalement choisi de représenter l'Espagne. Au cours de l'interview, le coach s'est ainsi confié sur la décision du jeune joueur, malgré les efforts de la fédération marocaine pour le convaincre de rejoindre les Lions de l'Atlas.

«Lamine Yamal est un talent exceptionnel issu d'une génération unique», a déclaré Regragui. «Nous avons essayé de le recruter en équipe nationale marocaine, mais il a choisi l'Espagne. Nous lui souhaitons le meilleur. Ce qu'il accomplit à son âge est remarquable», a encore affirmé le sélectionneur.

Dans le même sens, Walid Regragui dit avoir eu une conversation franche avec Lamine : «Il a été honnête avec moi et avec la fédération. Nous lui avons présenté notre vision du Maroc – la Coupe d'Afrique des nations, qui se tiendra dans notre pays, la Coupe du monde 2030, et tout l'amour que le Maroc pouvait lui offrir – mais il n'a jamais menti ni fait semblant d'être tiraillé entre le Maroc et l'Espagne», a-t-il affirmé.

«Il me l'a dit au bout de deux ou trois jours seulement. Il m'a appelé avec beaucoup de respect et m'a dit : "Coach, je vous remercie pour tout, mais j'ai choisi l'Espagne. Je me sens espagnol, j'ai joué dans leurs équipes nationales depuis tout petit et je veux continuer jusqu'en équipe première"», se souvient Regragui.

Malgré la décision de Lamine Yamal, le sélectionneur national a affirmé ne pas lui en vouloir : «Bien sûr, nous souhaitons recruter les meilleurs joueurs en équipe nationale, mais nous lui souhaitons beaucoup de succès. C'est un jeune homme honnête, et j'ai beaucoup apprécié cette conversation. Il sera l'une des grandes stars du football mondial», a affirmé Regragui.