Mawazine 2025 démarre en fanfare avec des icônes mondiales : Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita

La 20e édition du festival Mawazine – Rythmes du Monde, prévue du 20 au 28 juin 2025 à Rabat, s'annonce déjà comme un événement mémorable. Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le festival a récemment révélé ses premières têtes d'affiche, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le casting est prestigieux : Will Smith, Kid Cudi et Salif Keita. Trois icônes mondiales, trois styles uniques, et une promesse commune : faire vibrer la capitale marocaine au rythme de la musique.

Will Smith, quadruple lauréat des Grammy Awards et superstar planétaire, inaugurera sa tournée européenne à Mawazine avec un retour en fanfare sur scène le 25 juin. Fort de la sortie d'un nouvel album, Smith promet un spectacle explosif et intergénérationnel, mêlant nostalgie et renouveau. Il se produira sur la scène de l'OLM Souissi.

Kid Cudi, le visionnaire à l'origine de «Day ’n’ Nite» et figure incontournable de la musique, du cinéma, de la mode et des bandes dessinées, montera sur scène le 23 juin. Connu pour repousser les limites créatives, l'artiste dévoilera l'univers onirique et introspectif de son dernier album, «INSANO». Avec plus de 22 millions de disques vendus et dix albums studio à son actif, l'impact de Cudi va bien au-delà du hip-hop. Il se produira également sur la scène de l'OLM Souissi.

Le 27 juin, Salif Keita, la légendaire «Voix d'Or» du Mali, offrira une performance pleine d'émotions à Rabat. Avec une carrière s'étendant sur plus de cinq décennies, cinq nominations aux Grammy et une multitude de classiques afro-pop, Keita apporte une profondeur et une émotion inégalées à la programmation de cette année. Il illuminera la scène du Bouregreg.