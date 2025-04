Une journée économique placée sous le signe de la coopération Maroc–Émirats

En marge de l’AIM (Annual Investment Meeting), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a organisé une journée économique “Morocco Now”, consacrée au partenariat stratégique entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Placée sous le thème «From Vision to Action: Morocco & UAE shaping a bright future together», cette rencontre a réuni des figures majeures du monde économique des deux pays, issues tant du secteur public que privé, ainsi que des membres influents de la diaspora marocaine installée dans le Golfe.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à dynamiser l’investissement privé. Elle participe d’une volonté affirmée de diversifier les partenariats économiques du Royaume, avec pour ambition de positionner le Maroc en tant que hub régional pour l’investissement et l’exportation, à destination de l’Afrique comme de l’espace euro-méditerranéen. L’événement a également permis de valoriser les réformes en cours, de mettre en avant les secteurs porteurs, et de présenter des projets concrets susceptibles de déboucher sur des collaborations bilatérales durables et mutuellement avantageuses, annonce un communiqué.

La journée Morocco Now a été marquée par la participation de plusieurs personnalités institutionnelles de premier plan, parmi lesquelles l’ambassadeur du Maroc aux Émirats Arabes Unis, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, le directeur général de l’AMDIE, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), le directeur de la Bourse de Casablanca ainsi que le directeur du développement des affaires et de la coopération africaine au sein de Casablanca Finance City (CFC).

Cette forte mobilisation témoigne de l’importance stratégique que le Maroc accorde à ses relations économiques avec les Émirats Arabes Unis.