Zapatero : Le Maroc a consulté l’Espagne avant de présenter l’autonomie du Sahara

L’ancien Premier ministre espagnol, José Luis Rodriguez Zapatero, a révélé que le Maroc avait consulté l’Espagne sur l’initiative d’autonomie pour le Sahara occidental avant de la soumettre au Conseil de sécurité en avril 2007, selon un média ibérique.

«Je me souviens très bien lorsque le ministre des Affaires étrangères, Miguel Ángel Moratinos, a présenté le projet pour recueillir mon avis et commencer à travailler dessus», raconte Zapatero dans son nouveau livre, «La Solution pacifique», publié le 27 mars 2025.

«Étant donné la position délicate de l'Espagne, j'étais convaincu que notre pays devait soutenir la solution d'autonomie politique pour le Sahara et œuvrer à un accord entre les parties», a-t-il précisé. Zapatero a qualifié le plan marocain de «voie utile». L’ancien chef du gouvernement espagnol (2004 - 2011) a même comparé l’initiative marocaine au statut d’autonomie de la Catalogne, décrié par les indépendantistes catalans, qu’il avait lancé en 2006 au début de son mandat. Dans son livre, Zapatero se dit convaincu que «la solution viendra sous la forme d'un grand gouvernement politique autonome pour le Sahara et les Sahraouis».

Sous le mandat de Zapatero, l’Espagne avait commencé à s’éloigner des positions défendues par le Polisario et à se rapprocher du Maroc. Cette politique avait résisté aux aléas traditionnels des relations entre Rabat et Madrid, comme lors de la rencontre entre Zapatero et l’ancien chef du Polisario, Mohamed Abdelaziz, le 25 novembre 2004 au siège du PSOE à Madrid, une réunion qui n’avait pas provoqué la colère du Maroc.

Après avoir quitté le pouvoir, José Luis Rodriguez Zapatero est devenu un fervent défenseur de la marocanité du Sahara occidental et un acteur clé, en coulisses, des nouvelles relations entre Rabat et Madrid, amorcée le 18 mars 2022 par l’annonce du socialiste Pedro Sanchez de son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara.