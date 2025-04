Des hackers marocains publient 34 Go de données sensibles du ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique

Les cyberattaques entre l'Algérie et le Maroc prennent la forme d'une partie de ping-pong faite que de coups perdants. Quelques jours seulement après que le groupe algérien JabaRoot DZ a revendiqué le piratage de la CNSS et du ministère de l’Emploi marocains, une nouvelle attaque de la part de hackers marocains annoncée ce 12 avril, revendique la fuite de 34 Go de données sensibles du ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique.

Le groupe MORH4x, qui se présente comme Marocain, a revendiqué la fuite sur le forum spécialisé BreachForums. Selon les premiers éléments, les fichiers concernent une large période allant de 2019 à 2025, et comprennent :

Des documents internes sur les importations pharmaceutiques de l’Algérie

Des bases de données relatives à la gestion des stocks de médicaments

Des dossiers sur le contrôle des psychotropes

Des notes internes de priorisation par wilaya

Des informations nominatives sur des fonctionnaires du ministère ainsi que sur des salariés de laboratoires privés

Une cyber-riposte assumée

Le message accompagnant la publication des fichiers est sans ambiguïté : il s’agit d’une réplique directe à l’attaque menée le 8 avril contre des institutions marocaines. La publication semble s’inscrire dans une escalade numérique de plus en plus structurée entre les deux pays, marquée par une succession d’attaques à caractère politique et symbolique.

MORH4x ne se contente pas d’un simple acte de représailles : le groupe affirme vouloir mettre en lumière le fonctionnement opaque des flux médicaux en Algérie, identifier les entreprises qui en bénéficient, et exposer les circuits de distribution des médicaments psychotropes dans le pays.

Trois actes d’une guerre numérique

Cette opération constitue le troisième incident majeur en quelques semaines dans cette série de cyberattaques croisées. Avant la publication des données du ministère algérien de l’Industrie pharmaceutique, un autre groupe marocain avait revendiqué l’intrusion dans les systèmes de la Mutuelle générale des postes et télécommunications d’Algérie (MGPTT), suite à l’attaque de la CNSS.

Ce jeu de représailles numérique semble dépasser les logiques individuelles de piratage pour s’inscrire dans une campagne idéologique, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes entre Alger et Rabat.

Si la véracité de toutes les données publiées n’a pas encore pu être confirmée de manière indépendante, des échantillons mis en ligne laissent peu de doutes sur l’ampleur de la fuite. Toutefois, plusieurs observateurs alertent déjà sur les conséquences éthiques et humaines de cette escalade. Car derrière ces luttes entre groupes de hackers, ce sont les données personnelles de millions de citoyens marocains rt algériens qui sont exposées, parfois de manière irréversible.