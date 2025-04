Joe Wilson défend un projet de loi pour classer le Polisario comme organisation terroriste au Congrès US

Le sénateur républicain Joe Wilson a annoncé son intention de présenter au Congrès américain un «projet de loi visant à désigner le Front Polisario comme une organisation terroriste». Wilson a ajouté : «L'Iran et Poutine cherchent à renforcer leur influence en Afrique via le Polisario. Reliez les points : c'est un axe d'agression.»

Il a également exprimé son accord avec le secrétaire d'État Marco Rubio, affirmant que «l'autonomie véritable sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable pour la question du Sahara».

I agree with @SecRubio genuine autonomy under Moroccan sovereignty is the only feasible solution for the Sahara.



I will introduce legislation to designate the Polisario as terrorists.



Iran & Putin gaining a foothold in Africa via Polisario. Connect the dots: axis of aggression. https://t.co/pTEGfIlc8d