Revolut souhaite entrer sur le marché bancaire marocain d'ici 2 ans

Revolut, le géant britannique de la fintech, se prépare à faire son entrée sur le marché marocain. Cette information a été confirmée à Yabiladi par un candidat à un poste de haut niveau chez Revolut au Maroc.

Avec une offre entièrement numérique et des services innovants, l'arrivée de Revolut marquerait une première dans le paysage bancaire marocain. Mais ce lancement est conditionné par l'obtention d'une licence bancaire pour se conformer à la réglementation nationale.

«Revolut ne s'attend pas à obtenir immédiatement une licence bancaire complète, mais prévoit de l'acquérir dans les deux ans suivant son implantation au Maroc», a confié la même source à Yabiladi.

Revolut a déjà commencé le processus de recrutement d'un PDG et ambitionne de constituer une «équipe de 60 personnes» pour sa filiale au Maroc. «Revolut souhaite démarrer avec des opérations allégées et construire progressivement sa présence à partir de zéro», a indiqué le candidat.

Plus concrêtement, la néobanque envisage de débuter ses activités en tant qu'opérateur de paiement et d'étendre progressivement ses services pour obtenir le statut de banque à part entière. «L'entreprise prévoit d'analyser le marché entre-temps», a précisé notre source.

Cependant, les experts estiment que le cadre réglementaire strict du Maroc pourrait exiger un partenariat avec une banque locale. Ils suggèrent également que l'arrivée de Revolut pourrait bouleverser l'écosystème bancaire avec ses services sans frais et ses taux de change réels, exerçant ainsi une pression sur les banques traditionnelles et les institutions de paiement pour accélérer leur transformation numérique.

Revolut compte plus de 40 millions d'utilisateurs dans le monde et une valorisation dépassant 40 milliards d'euros. La néobanque propose une expérience entièrement numérique pensée pour les smartphones, avec une ouverture de compte rapide, des paiements internationaux sans frais, des cartes multi-devises, du trading, des cryptomonnaies et des outils de gestion de budget, séduisant ainsi une clientèle jeune, mobile et connectée. Elle a été fondée en juillet 2015 par l'homme d'affaires britanno-russe Nikolay Storonsky et l'ingénieur logiciel britanno-ukrainien Vlad Yatsenko.