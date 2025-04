La plus puissante grue d’Afrique déployée par Eurogrues Maroc pour bâtir les infrastructures du futur

Eurogrues Maroc, acteur majeur du levage industriel au Maroc et en Afrique du Nord, franchit un cap stratégique en intégrant à sa flotte la ZCC17000, première grue sur chenilles de 1 250 tonnes jamais déployée sur le continent. Cette machine hors norme, issue du constructeur Zoomlion, s’inscrit dans une commande de neuf grues de dernière génération, destinées à répondre à la montée en puissance des projets d’infrastructure au Maroc.

Cette acquisition record intervient dans un contexte d’accélération des grands chantiers nationaux, notamment en prévision de la Coupe du Monde 2030. Les nouvelles grues seront mobilisées sur des sites stratégiques : énergie, industrie lourde, transport, ainsi que les futurs stades, aéroports et infrastructures sportives du Royaume.

Parmi les modèles acquis figurent également :

ZCC9800 (800 t), grue sur chenilles

ZAT9000V (900 t), grue mobile

ZAT5000V (500 t), grue mobile

ZAT1600V (160 t), grue mobile

ZRT900V (90 t), grue tout-terrain



Entreprise 100 % marocaine, Eurogrues Maroc emploie plus de 400 personnes et gère un parc de plus de 150 grues, 200 nacelles et une importante flotte de transport exceptionnel. Elle s’impose comme un partenaire clé des projets complexes à haute technicité sur le continent. Ce partenariat avec Zoomlion, acteur mondial du levage présent dans plus de 100 pays, marque une avancée technologique majeure pour l’Afrique.