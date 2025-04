PharmaNutra distribuera ses produits au Maroc, à Bahreïn et au Pérou

L’industriel italien des compléments minéraux et des dispositifs médicaux pour les muscles et les articulations, PharmaNutra, a signé trois nouveaux contrats pour la distribution de ses produits à l’étranger, notamment au Maroc, à Bahreïn et au Pérou. Ces trois marchés s’ajoutent aux 85 pays dans lesquelles l’entreprise est déjà présente.

Avec le Maroc, le protocole signé depuis septembre dernier prévoit la mise en circulation de trois produits de référence, à partir de 2026. Ces formules répondent aux déficiences en fer et aident à la restauration des fonctions vitales, en cas de fatigue persistante.

«Avec la signature de ces trois nouveaux contrats, PharmaNutra atteint le chiffre considérable de 88 pays étrangers où elle est présente», a commenté Carlo Volpi, PDG de PharmaNutra. «Ce sont des chiffres importants, réalisés en un peu plus de dix ans d’activité internationale du groupe et donc encore plus significatifs», s’est-il félicité.

Fondée en 2003 par les frères Andrea et Roberto Lacorte, l’entreprise prône la valeur scientifique de ses produits, fruit du travail du département recherche et développement. Pour le PDG, il s’agit d’un atout de taille, qui «permet d’envisager le présent avec une grande satisfaction et l’avenir avec le même optimisme».