Baleària: La liaison Tarifa-Tanger ville opérationnelle dès la deuxième semaine de mai

La compagnie maritime espagnole Baleària a annoncé que la nouvelle liaison entre Tarifa et Tanger Ville sera mise en service à partir de la deuxième semaine de mai, avec des billets disponibles à la vente dès la semaine prochaine.

«Nous entamerons l'exploitation de la ligne Tarifa–Tanger Ville à partir de la deuxième semaine de mai, avec quatre départs quotidiens depuis chaque port», a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Baleària envisage d'augmenter progressivement ses rotations au fil de l’été, avec des dessertes couvrant un large créneau horaire, a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle ligne, d’une durée d’une heure, fait partie des actions de Baleària pour renforcer sa présence dans le détroit de Gibraltar. Elle la quatrième liaison de la compagnie entre l’Espagne et le Maroc, a précisé la même source.

Dans le cadre de cette nouvelle liaison, Baleària prévoit de construire deux ferries rapides 100% électriques et à zéro émission. Ces navires seront les pionniers du premier corridor vert entre l’Espagne et le Maroc, et devraient être opérationnels en 2027.