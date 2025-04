Italie : L’hommage du photographe Nicola Fioravanti au Maroc

«Maroc, Atlas sentimental» est la nouvelle exposition du photographe italien Nicola Fioravanti, qui montre cette collection consacrée au royaume du 16 avril au 22 mai, au Centre international de photographie Letizia Battaglia dans les Cantieri Culturali alla Zisa de la ville de Palerme (Sicile). Avec le soutien du consulat général du Maroc, l’événement organisé par l’historienne de l’art Daniela Brignone, l’Association I-design et Contemporary Concept est l’occasion de découvrir une sélection de 40 clichés qui célèbrent les couleurs du pays, ses visages, ses ruelles, son architecture et ses scènes du quotidien.

La première visite de Nicola Fioravanti au Maroc remonte à 2010. Il y a trouvé une «puissance chromatique» qui est devenue une source d’inspiration. Près de dix ans plus tard, son retour au pays marque un tournant, l’objectif étant devenu de «raconter l’âme» des personnes et de leur territoire. Nicola Fioravanti sillonne villes et villages, rues et kasbahs, étals et commerces de l’artisanat. Ses photos lui ont permis de documenter ces moments, tout en célébrant les couleurs naturellement harmonieuses.

Ph. Nicola Fioravanti

«Cette exposition n’est pas seulement un témoignage photographique d’une grande maîtrise, mais un voyage émotionnel au cœur du Maroc», souligne la commissaire Daniela Brignone, évoquant une œuvre qui plonge au cœur de la culture et de l’âme du Maroc, présentée à Palerme, qui conserve encore de nombreux repères historiques de la domination arabe dans le sud de l’Europe.

Les photos montrent notamment la médina de Casablanca, avec ses marchés, Chefchaouen et ses rues peintes en bleu, illustrant ainsi une atmosphère suspendue. Pour le photographe, cette exposition marque un moment important, puisque c’est la première fois que la Sicile accueille une de ses expositions. Après Palerme, celle-ci sera présentée à Rabat, du 1er au 18 décembre à la Galerie Bab Rouah.