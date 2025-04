Témara : 2 ans de prison pour la femme qui a giflé un caïd

Le tribunal de première instance de Témara a condamné, jeudi, une femme à deux ans de prison, pour avoir giflé un agent administratif de rang de caïd. La justice a par ailleurs condamné le mari à un an de prison. Un beau-frère et un quatrième accusé ont écopé de six mois chacun. Les accusés ont été poursuivis pour «rébellion», «outrage à un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions» et «agression physique».

Devenu viral sur les réseaux sociaux, l'incident s'est produit le 19 mars 2025, lorsque les accusés avaient tenté de récupérer des biens saisis par les autorités. Durant cette altercation, le caïd a refusé de restituer les biens. La principale accusée l'a alors giflé.

Le procureur avait ordonné la détention des mis en cause, tandis qu'un certificat médical a été délivré au caïd, indiquant une incapacité de 30 jours.