Génome de référence marocain : une avancée scientifique publiée dans Communications Biology

Le 10 avril 2025, le Maroc franchit un cap dans la recherche biomédicale avec la publication, dans Communications Biology du groupe Nature, des premiers résultats du Projet du Génome Marocain (PGM). Cette étude pionnière jette les bases d’un génome de référence national, un outil clé pour développer une médecine de précision adaptée aux spécificités génétiques marocaines.

Mené par la Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé, via son Centre de Recherche et d’Innovation (CM6RI), le projet s’appuie sur le séquençage complet du génome de 109 individus issus de diverses régions du Royaume. Résultat : plus de 27 millions de variantes génétiques identifiées, dont 1,4 million inédites au niveau mondial.

Les chercheurs ont mis en évidence 15 378 mutations fréquentes propres à la population marocaine et ont conçu un génome de référence baptisé MMARG (Moroccan Major Allele Reference Genome), plus représentatif que le standard international GRCh38, peu adapté aux particularités locales.

Mobilisant des expertises en génomique, bioinformatique et médecine, ce travail s’est aussi appuyé sur des dispositifs avancés pour la gestion sécurisée des données. Il marque une étape majeure vers une meilleure compréhension des facteurs héréditaires des maladies dans le pays.

La suite du programme prévoit l’élargissement de la cohorte analysée pour affiner ce modèle génétique de référence et renforcer les bases d’une médecine personnalisée au Maroc.