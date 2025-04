L’Algérie aux côtés d’Israël dans l’exercice African Lion 2025

L'armée américaine a annoncé ce mercredi, via un communiqué, le lancement officiel de l'exercice African Lion 2025, prévu pour le 14 avril en Tunisie. Cet événement constitue le principal exercice annuel du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM). Des manœuvres se dérouleront également au Ghana, au Sénégal et au Maroc à partir de mai, mobilisant plus de 10 000 soldats issus de plus de 40 pays, dont sept alliés de l'OTAN. L'édition de cette année s'annonce comme la plus vaste de l'histoire de cet exercice.

Depuis la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv le 10 décembre 2020, l'armée israélienne participe régulièrement à ces opérations d'envergure. Sa présence, notamment sur le sol marocain, est désormais une habitude.

Cette année, l'African Lion accueillera de nouveaux participants, tels que l'Algérie, en tant que «membre observateur», tout comme le Qatar, selon le communiqué de l'AFRICOM.

La participation de l'armée qatarie aux côtés des forces israéliennes n'est pas surprenante. En effet, l'armée du Qatar figure sur la liste des pays prenant part à l'exercice aérien Iniochos 2025, organisé par la Grèce du 24 mars au 13 avril, avec un avion F15.

De son côté, l'Algérie n'entretient pas de relations diplomatiques avec Israël, bien que le président algérien Abdelmadjid Tebboune ait évoqué, le 2 février, lors d'une interview à un média français, une possible normalisation avec l'État hébreu. La présence de militaires algériens à l'African Lion 2025, même en tant qu'«observateurs», que ce soit sur le territoire marocain, tunisien, sénégalais ou ghanéen, marque un tournant significatif dans l'histoire de ces manœuvres.

Rappelons que le général Michael Langley, commandant de l'AFRICOM, a effectué sa troisième visite en Algérie le 22 janvier 2025, où il a signé un protocole d'accord de coopération militaire, comme l'avait annoncé l'ambassade des États-Unis à Alger dans un communiqué.

En octobre 2020, sous la présidence de Donald Trump, l'Algérie avait décliné une invitation américaine à signer un accord de coopération militaire, lors d'une tournée de l'ancien secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, dans la région maghrébine. À l'inverse, le Maroc et la Tunisie avaient saisi cette opportunité.

La Mauritanie et la Libye figurent également parmi les participants à l'édition 2025 de l'African Lion. Ces deux États maghrébins n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël.