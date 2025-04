France : Rachida Dati épinglée pour 420 000 euros non déclarés

Dans son édition de mercredi 9 avril, le journal Libération a publié une enquête qui s’intéresse au patrimoine de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, en révélant l’oubli de 420 000 euros de bijoux dans les déclarations d’intérêts à la Haute autorité pour la transparence et la vie publique (HATVP).

La déclaration de juin 2024 de Rachida Dati affiche un patrimoine de plus de 5,6 millions d’euros. Mais cette somme n’inclut pas ce que Libération qualifie de «petit trésor», à savoir une vingtaine de montres, de bagues, de parures, de colliers et d’autres bijoux de luxe «à plus de 10 000 euros pièce».

Cette déclaration omet notamment «une montre Chopard à 32 000 euros, «un bracelet Cartier de près de 20 000 euros», ou encore «une bague Buccellati à 11 600 euros». Selon le règlement de la HATVP, les déclarants sont tenus de mentionner «tous les biens mobiliers dont la valeur individuelle dépasse les 10 000 euros».

Pour leur part, les avocats de la ministre soutiennent que cette dernière «est parfaitement en règle avec ses obligations déclaratives» auprès de l’instance. Cités par le média français, ils soulignent que «la publication d’informations relatives à la possession, avérée ou non, de bijoux» est du ressort «de la vie privée». Le journal rappelle que précédemment, d’autres anciens membres du gouvernement ont déjà été épinglés par la HATVP pour des omissions, ce qui a accéléré leur démission.

Dans un autre contexte, Rachida Dati fait l’objet d’une information judiciaire ordonnée par le parquet national financier (PNF), en novembre dernier. La ministre est dans le viseur pour soupçons de corruption et de trafic d’influence, en lien avec 900 000 euros d’honoraires perçus en tant qu’avocate de l’ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn entre 2010 et 2012, alors qu’elle était députée européenne.