Parlement : Des partis de l’opposition demandent une séance de solidarité avec la Palestine

Les groupes parlementaires du Parti de la justice et du développement (PJD), du Mouvement populaire (MP) et du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre des conseillers ont appelé à la tenue d’une session en solidarité avec la Palestine, tout de suite après l’ouverture de la deuxième session de la quatrième année de la onzième législature (2021-2026), vendredi 11 avril 2025. Annoncée mardi, l’initiative a été prise par les trois formations de l’opposition, «face aux massacres, à la famine et au génocide dont le peuple palestinien est victime à Gaza».

Cette requête a été formulée dans une lettre adressée au président de la Chambre des représentants par Driss Sentissi (MP), Rachid Hamouni (PPS) et Abdallah Bouanou (PJD), dans un contexte où l’occupation israélienne a interrompu le cessez-le-feu en reprenant ses offensives, depuis le 18 mars dernier, outre le blocage de l’aide humanitaire et la fermeture des points de passage frontaliers.

Dans sa demande, les trois représentants des groupes de l’opposition ont dénoncé les crimes d’Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, en plus de la profanation de Jérusalem. A ce titre, ils qualifient leur requête d’occasion pour l’ensemble des élus de la nation d’exprimer leur solidarité, de l’intérieur de l’Hémicycle.