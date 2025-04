Marrakech : La ville et l’eau au cœur d’un colloque international

Le thème «La ville et l’eau entre changement climatique et langages» a été au centre d’un colloque international organisé, mardi à Marrakech, avec la participation de professeurs-chercheurs, d’ingénieurs et d’étudiants.

Cette rencontre scientifique, initiée par l’École nationale d’architecture de Marrakech, s’inscrit dans le cadre d’un cycle de rencontres internationales organisées par l’établissement, et de la dynamique accompagnant l’organisation, dans la cité ocre, de la 19e édition du Congrès mondial de l’eau (1er au 5 décembre).

Ce colloque, tenu également en partenariat avec le département de l’ingénierie de l’énergie, du territoire et de l’eau de l’Université de Pise, ainsi que le département d’architecture et d’environnement de l’Université de Naples en Italie, vise à favoriser l’échange d’expertises et d’expériences entre enseignants et ingénieurs italiens et leurs homologues marocains dans les domaines liés à l’eau, à l’urbanisme, et à la relation entre architecture et eau à la lumière des défis environnementaux et des enjeux urbains actuels.

Ainsi, les intervenants ont souligné l’importance de l’échange scientifique entre pays amis disposant d’une expérience notable en matière de gestion rationnelle de cette ressource vitale, mettant l’accent sur les principaux projets élaborés en vue de créer une nouvelle génération de plans directeurs considérant l’eau comme une priorité dans la planification urbaine.

Les principaux axes abordés lors de cette rencontre ont porté notamment sur l’architecture technique liée à l’eau, l’eau dans les villes historiques du Maroc comme Fès et Marrakech, les khettaras et les jardins traditionnels, ainsi que la gestion de l’eau dans les médinas et les îles entourées d’eau.