Salé : Cérémonie en l’honneur des médaillées marocaines aux Mondiaux de boxe en Serbie

La Fédération royale marocaine de boxe (FRMB) a organisé, mardi à Salé, une cérémonie en l’honneur des pugilistes marocaines médaillées aux Championnats du monde de boxe féminine à Nis, en Serbie, et de Oumaima Semlali, désignée meilleure arbitre lors de cette manifestation sportive.

Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des efforts visant à consolider la culture de reconnaissance et d'encouragement des performances sportives de haut niveau, conformément à la stratégie adoptée par l’instance fédérale.

La pugiliste marocaine Widad Bertal avait été sacrée championne du monde de la catégorie 52-54 kg, lors des Mondiaux de boxe féminine organisés du 8 au 16 mars à Nis, en Serbie, tandis que sa compatriote Hasna Larti avait remporté la médaille de bronze.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Mohamed Saad Berrada a salué la performance des championnes marocaines, relevant qu’il s’agit du résultat du travail colossal et sérieux de la FRMB.

Il a ajouté que l’exploit des pugilistes marocaines en Serbie est le fruit d’intenses efforts des équipes techniques, médicales et administratives, soulignant que le ministère est toujours disposé à soutenir les fédérations sportives dans leur quête d'excellence aux niveaux continental et international.

Le ministre a fait remarquer que le sport national connaît récemment une réelle dynamique à travers l’organisation de nombreux événements sportifs continentaux et internationaux, relevant que la continuité de cette dynamique impose de mettre en place des efforts concertés de toutes les composantes du mouvement sportif et olympique et de tous les acteurs du domaine sportif.

Le président de la FRMB, Jaouad Belhaj a, pour sa part, indiqué que les récents exploits des pugilistes marocaines est l’aboutissement d’un travail intense et du dévouement de ces championnes, des cadres techniques et des différents autres acteurs, estimant qu'investir dans l'élément humain est la clé du succès et de l'excellence.

Dans une déclaration à la presse, la championne du monde Widad Bertal a indiqué que remporter une médaille lors des championnats du monde est le rêve de tout sportif, exprimant sa volonté de briller lors des prochains rendez-vous sportifs et décrocher plus de titres.

La médaillée de bronze, Hasna Larti a, de son côté, fait savoir que son ambition était de remporter la médaille d’or, affirmant que décrocher le bronze est un exploit en soi, étant donné que sa carrière en boxe a commencé il y a seulement 2 ans.

L’arbitre internationale, Oumaima Semlali, a relevé que le fait de remporter le prix de meilleure arbitre de ces championnats est un honneur pour les femmes marocaines en général et la boxe nationale en particulier.