Au grand dam du Polisario et de l’Algérie, l’administration Trump réaffirme la marocanité du Sahara

Comme attendu, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré ce mardi 8 avril à Washington son homologue américain, Marco Rubio. Au cœur de leurs discussions, la question du Sahara occidental, avec des nouvelles favorables pour le royaume.

«Le secrétaire a réaffirmé que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc, seule base pour une solution juste et durable au différend», a déclaré la porte-parole du Département d’État dans un communiqué.

«Les États-Unis continuent de croire qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable.»

Deux revers pour l’Algérie et le Polisario

Marco Rubio «a réaffirmé l'appel du Président Trump aux parties pour qu'elles engagent sans délai des discussions, en utilisant la proposition d'autonomie du Maroc comme seul cadre, afin de négocier une solution mutuellement acceptable». Un sérieux revers pour le Polisario et l’Algérie, qui s’accrochent encore à l’option du référendum.

Marco Rubio a également assuré que son pays s’engage à faciliter les négociations pour atteindre cet objectif. La position exprimée par Rubio rappelle les déclarations de Mike Pompeo lorsqu’il dirigeait la diplomatie américaine.

«Nous continuerons à soutenir les négociations politiques pour résoudre les problèmes entre le Maroc et le Polisario dans le cadre du plan d'autonomie du Maroc», avait-il affirmé le 5 janvier 2021, quelques semaines après que le président Trump a reconnu la marocanité du Sahara, le 10 décembre 2020.

Ce nouveau succès du royaume intervient à quelques jours de la réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, prévue le 14 avril, qui examinera ce dossier.

Outre le dossier du Sahara, Nasser Bourita et Marco Rubio «ont réaffirmé le solide partenariat entre les États-Unis et le Maroc pour promouvoir la paix et la sécurité, sous la direction du président Trump et du roi Mohammed VI».

Ils ont discuté «de la coopération pour faire avancer les priorités communes dans la région, notamment en s’appuyant sur les accords d’Abraham, et pour élargir la coopération commerciale au bénéfice des Américains et des Marocains. Le secrétaire a réitéré la position claire du président Trump selon laquelle le Hamas doit libérer immédiatement tous les otages, et il a salué le leadership du Maroc dans sa contribution à un avenir meilleur pour les Israéliens, les Palestiniens et tous les peuples de la région». Un sujet que Bourita et Rubio avaient déjà abordé lors de leur échange téléphonique du 27 janvier.

Pour rappel, le Maroc a déjà appelé à la libération de tous les prisonniers palestiniens et israéliens.