Etats-Unis : Bourita rencontre le conseiller de Trump à la sécurité

Ce mardi 8 avril à Washington, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré Mike Waltz, conseiller à la sécurité du président américain Donald Trump. «L’entretien a porté sur le partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les questions régionales d’intérêt commun», a déclaré la diplomatie marocaine dans un communiqué.

Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a salué «une discussion approfondie» entre Nasser Bourita et Mike Waltz. «Ce dialogue stratégique est marqué par un engagement clair et mutuel à renforcer le partenariat et l'alliance de longue date entre les États-Unis et le Maroc, avec une coopération sécuritaire renforcée, des liens économiques accrus et des efforts communs pour la stabilité régionale», a-t-il précisé dans un tweet.

Le ministre des Affaires étrangères doit également rencontrer son homologue américain, Marco Rubio, ce mardi à Washington.