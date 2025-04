Rachid Talbi El Alami s'entretient avec une commission de l’Assemblée nationale de Zambie

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président de la Commission de la réforme et de la modernisation et vice-président de l’Assemblée nationale de Zambie, Frank Moyo, accompagné d’une délégation parlementaire en visite de travail au Maroc.

Cette visite vise à s’informer de l’expérience parlementaire marocaine et à effectuer des visites de terrain afin de découvrir les grands chantiers engagés au Maroc, indique un communiqué de la Chambre des représentants. Lors de ces entretiens, les échanges ont porté sur les spécificités des expériences parlementaires des deux pays, la composition et les structures de leurs institutions respectives, l’organisation des travaux parlementaires, la nature de leurs missions et attributions, ainsi que les relations qu’elles entretiennent avec les autres pouvoirs et institutions.

À cette occasion, Rachid Talbi El Alami a présenté l’expérience parlementaire marocaine, en mettant en avant les avancées introduites par la Constitution de 2011, ainsi que les attributions de la Chambre des représentants en matière de législation, de contrôle de l’action gouvernementale, d’évaluation des politiques publiques et de relations extérieures.

Il a également mis en lumière les projets entrepris par la Chambre, notamment en matière de digitalisation et de Parlement ouvert, soulignant son ouverture sur son environnement et son interaction avec celui-ci, tout en mettant en avant les rôles assurés par la Commission des pétitions et des motions en matière législative.

De leur côté, Frank Moyo, ainsi que la délégation parlementaire qui l’accompagne, ont passé en revue la composition, la structure et les attributions de l’Assemblée nationale, ainsi que les missions de la Commission de la réforme et de la modernisation.

Cette visite de travail au Parlement marocain s’inscrit dans le cadre du partage d’expertises et d’expériences et de la consolidation de la communication entre les deux institutions législatives, afin de mieux appréhender l’expérience parlementaire marocaine, a souligné Moyo.