Pour son expansion en Afrique, la banque britannique Standard Chartered vise le Maroc

La banque multinationale britannique Standard Chartered Plc envisage une expansion en Afrique, avec le Maroc en ligne de mire. «Comme nous nous sommes étendus en Égypte avec une banque pleinement opérationnelle sur place, nous envisageons un ou deux autres pays», a déclaré à Bloomberg Chris Egberink, PDG et responsable de la banque en Afrique du Sud.

«Il y a un certain nombre de pays que nous envisageons, et le Maroc en fait partie», a-t-il révélé, mardi. Le calendrier de l'expansion prévue dépendra des approbations réglementaires et de l'intérêt des clients, a ajouté Egberink. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie plus large de Standard Chartered visant à recentrer ses activités sur la gestion de patrimoine et les services transactionnels transfrontaliers.

Depuis avril 2022, la banque basée à Londres a quitté plusieurs marchés, y compris le Zimbabwe, l'Angola et la Jordanie. Elle cherche actuellement à se désengager de ses opérations bancaires au Botswana, en Ouganda et en Zambie. Par ailleurs, elle a élargi sa présence en Égypte, l'année dernière.

Standard Chartered maintient également une forte présence en Afrique du Sud, où elle est impliquée dans des secteurs tels que les métaux et l'exploitation minière, le commerce de détail, l'industrie, la construction et le traitement de l'eau.