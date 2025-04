L’AMDIE sacrée meilleure Agence de promotion des investissements en MENA lors de l’AIM Congress 2025

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) a brillé à la 14ᵉ édition de l’Annual Investment Meeting (AIM) à Abou Dhabi, en décrochant deux distinctions majeures :

Prix du Partenaire Gold

Prix de la Meilleure Agence de Promotion des Investissements (API) dans la région MENA

Ces distinctions illustrent les avancées significatives du Maroc en matière de promotion des investissements et des exportations. Elles saluent également les réformes structurelles menées sous l’impulsion du Roi Mohammed VI et qui visent à positionner le Royaume comme une destination attractive, crédible et résolument tournée vers l’avenir.

Cette reconnaissance internationale récompense un travail collectif et une mobilisation continue, précise l'AMDIE dans un communiqué.