Quatre victimes dans une collision tragique entre Errachidia et Goulmima

Un accident s'est produit ce mardi matin sur la route nationale n°10, reliant Errachidia à Goulmima. Le drame s'est produit lors d'une collision entre une voiture familiale et un camion blindé de transport de fonds, ce qui a coûté la vie à quatre personnes.

D'après des sources médiatiques, les quatre passagers de la voiture ont trouvé la mort sur le coup, tandis que le conducteur du camion et son passager ont survécu. Ces derniers ont été transportés à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

La Gendarmerie royale d'Erfoud et les équipes de protection civile de Goulmima sont intervenues rapidement sur les lieux. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour élucider les causes et les circonstances de l'accident. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de l'hôpital régional d'Errachidia.