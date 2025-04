Marathon des Sables 2025 : Mohamed El Morabity frappe fort lors de la 3è étape

Sous un soleil écrasant et sur un parcours de 32,5 km piégeux, la troisième étape du Marathon des Sables a rebattu les cartes. Mohamed El Morabity, discret la veille, a repris les commandes de la course en s’imposant en 2h38’01’’, devant Hamid Yachou (2h39’06’’) et son frère Rachid El Morabity (2h45’41’’). Le podium du jour est à nouveau 100 % marocain et le classement général reste très serré : Mohamed prend la tête avec un total de 8h33’54’’, suivi de près par Yachou (8h38’46’’) et Rachid (8h40’16’’).

Chez les femmes, Maryline Nakache continue d’impressionner. Malgré la chaleur écrasante et les 468 m de dénivelé positif, la Française s’est accrochée et termine l’étape en 3h15’36’’. Elle conforte sa domination et reste 6e au classement général, première athlète non-marocaine. Ses concurrentes directes, Aziza El Amrany (3h17’44’’) et Ragna Debats (3h44’56’’), restent loin derrière.

Avec un temps cumulé de 10h23’03’’, Nakache file vers une victoire nette chez les femmes. El Amrany (11h06’15’’) et Debats (11h43’47’’) complètent le podium provisoire.