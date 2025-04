Sahara : La diplomatie russe reçoit les ambassadeurs marocain et algérien

Intense activité diplomatique pour le Maroc en ce début de semaine. À la veille de la rencontre entre Nasser Bourita et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara, a été reçu au ministère des Affaires étrangères russe. Hier, le diplomate marocain a rencontré Mikhaïl Bogdanov, le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, également vice-ministre des Affaires étrangères. «Les discussions ont porté sur la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a indiqué la diplomatie russe dans un communiqué.

Les échanges ont également abordé «les questions actuelles du développement progressif des relations traditionnellement amicales entre la Russie et le Maroc, y compris le maintien d'un dialogue politique régulier pour résoudre les crises en cours au Moyen-Orient et en Afrique du Nord». Les deux parties ont souligné que les principes du droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU devraient être la base de la résolution des crises dans la région.

Le 2 avril, Mikhaïl Bogdanov avait également reçu l'ambassadeur algérien à Moscou. Les discussions ont couvert plusieurs sujets, dont «la situation au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahara-Sahel».

Les diplomates marocains et algériens en poste à Moscou sont régulièrement reçus au ministère russe des Affaires étrangères, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à examiner la question du Sahara.

Pour rappel, la Russie s'était abstenue lors du vote de la résolution 2756 par le Conseil de sécurité, le 31 octobre 2024. Elle avait également refusé de soutenir une proposition algérienne visant à élargir le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'Homme au Sahara.