Etats-Unis : Nasser Bourita sera reçu par Marco Rubio à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, doit rencontrer Marco Rubio, ce mardi après-midi, à Washington, informe le Département d'État. Il s'agit de la première rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine et son homologue des États-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier.

La semaine dernière, Marco Rubio a reçu ses homologues de Bahreïn et des Émirats arabes unis, deux autres signataires des Accords d'Abraham en 2020.

Pour rappel, Nasser Bourita et Marco Rubio ont eu un entretien téléphonique le 27 janvier, axé sur «l'importance du partenariat stratégique» entre les deux nations «au service de la paix et de la sécurité régionales et internationales».

Cette rencontre entre Bourita et Rubio survient alors que le Conseil de sécurité s'apprête à examiner la question du Sahara occidental le 14 avril. Une occasion pour l'administration Trump de réaffirmer publiquement sa reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette région, une décision officialisée le 10 décembre 2020.