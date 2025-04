Bruxelles lorgne le Maroc pour le retour des migrants en situation irrégulière

Le commissaire européen chargé des migrations et des affaires intérieures, Magnus Brunner, a déclaré lundi qu'il existe un «potentiel significatif» pour améliorer les opérations de «retour et de réintégration» des migrants en situation administrative irrégulière par le Maroc. Il a souligné que la coopération entre l'Union européenne et le royaume était «cruciale» dans ce domaine.

Les observations de Brunner ont été faites lors de sa réunion avec les membres de la Commission des libertés civiles du Parlement européen, où ils ont discuté des accords migratoires avec le Maroc, la Jordanie et la Turquie. En réponse à une question du député espagnol Jorge Buxadé (Vox), le commissaire européen a déclaré sans «aucun doute» que la coopération avec le Maroc restait «en deçà du potentiel» dans le domaine du «retour et de la réintégration».

Brunner a reconnu les «défis partagés» entre les deux parties, tout en soulignant que le Maroc et l'UE partageaient un «objectif commun dans la lutte contre la traite des êtres humains et le développement de voies légales» pour les migrants. Dans ce contexte, le commissaire a évoqué la coopération entre le royaume et les agences européennes telles que Frontex et l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL).

Concernant Europol, Brunner a noté que l'Union européenne n'a pas constaté «les progrès qu'elle espérait» dans les négociations sur l'accord avec le Maroc. Par ailleurs, il a estimé que le Maroc travaillait assidûment à la gestion des flux migratoires et à la lutte contre la migration irrégulière.

Dans ce contexte, il a souligné que les efforts déployés par les autorités marocaines pour lutter contre la traite des êtres humains ont entraîné une baisse de 40% du nombre de migrants en 2024, ainsi que du nombre de tentatives de passage vers le territoire espagnol.