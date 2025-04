Espagne : La droite veut «rétablir le dialogue avec l’Algérie»

En Espagne, le Parti populaire, première force politique dans les deux Chambres du Parlement, presse le gouvernement de renouer le dialogue avec l'Algérie, qualifiée de «partenaire stratégique». Les députés du PP ont ainsi soumis une proposition de loi non-contraignante à l'exécutif, comme le rapportent les médias ibériques.

Ce texte législatif demande à la Chambre basse de faire pression sur le gouvernement de Pedro Sanchez afin qu'il fasse des concessions à Alger, notamment en révisant son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. Une décision qualifiée d'«unilatérale» par le PP, prise en mars 2022, qui aurait rompu avec la «neutralité historique de l’Espagne» sur cette question.

«L'Algérie a toujours été un partenaire stratégique de l'Espagne dans des secteurs clés tels que l'énergie, ainsi que sur des questions de migration et de sécurité, en maintenant une coopération étroite dans la lutte contre le terrorisme, l'immigration irrégulière, le trafic de drogue et la collaboration militaire», soulignent les députés du Parti populaire.

Selon la proposition du PP, «compte tenu de l'importance de l'Algérie en tant que fournisseur d'énergie et de son rôle dans la stabilité régionale, l'Espagne doit œuvrer à la normalisation des relations bilatérales, rétablir la confiance et garantir une plus grande transparence dans la prise de décisions diplomatiques et politiques».

Cette initiative sera examinée dans les semaines à venir par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Son adoption par les autres groupes semble n'être qu'une question de temps, car sur les dossiers du Sahara occidental et des relations avec l'Algérie, la droite traditionnelle, l'extrême gauche ainsi que les indépendantistes catalans et basques semblent s'accorder.

Pour rappel, le 23 mars dernier, le président Abdelmadjid Tebboune s’est réjoui de la réconciliation avec Madrid, affirmant que «les relations entre l’Algérie et l’Espagne ont repris leur cours normal après une période de froid diplomatique».