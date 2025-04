Le cadeau de la reine Victoria devenu une icône du cortège royal au Maroc

Un des carrosses de la famille royale marocaine est un cadeau de la reine d'Angleterre. En effet, il est un élément central des cérémonies officielles des souverains du Maroc, en particulier lors des célébrations de la Fête du Trône. Tiré par des chevaux dressés, ce majestueux véhicule est utilisé lors du défilé royal à travers les siècles.

Le carrosse, qui a façonné pendant des années la perception populaire des célébrations nationales et royales, provient d'une époque où les voitures n'avaient pas encore remplacé les autres moyens de transport. Les archives indiquent qu'il s'agit d'un symbole d'amitié de la reine Victoria du Royaume-Uni (1837-1901) à son allié marocain, le sultan Hassan Ier (1873-1894).

Ce présent, digne de la royauté, a été envoyé en 1873 par la reine. Il a été brièvement mentionné, entre autres, par l'officier de marine français et romancier Pierre Loti dans son livre «Au Maroc», publié en 1890. «... Un carrosse doré, de style Louis XV – inattendu en ce lieu particulier, et étrange au milieu de toute cette majestueuse rudesse – le seul carrosse existant à Fès», a-t-il décrit.

Un carrosse doré digne du cortège du sultan

Le carrosse doré a également été mentionné dans les écrits d'Edmondo De Amicis, un officier de l'armée du royaume d'Italie et également écrivain. Dans son livre «Marocco: Edizione integrale con note Copertina rigida» (1876 à Milan), De Amicis écrit sur sa mission diplomatique au Maroc, accompagnant l'ambassadeur italien à Tanger. Il décrit notamment le cortège du sultan Hassan I, mentionnant le carrosse royal.

«Au centre, une foule de généraux, maîtres de cérémonie, magistrats, nobles, officiers, esclaves (...) tous vêtus de blanc, étaient rangés en deux longues lignes, l'une à environ dix mètres de l'autre», a-t-il écrit avec admiration à Fès. «Derrière eux, du côté de la rivière, se trouvaient tous les chevaux du sultan alignés – de grands et beaux animaux, avec des housses en velours brodées d'or, chacun tenu par un palefrenier armé, et à une extrémité un petit carrosse doré, offert par la reine d'Angleterre au sultan, et toujours exposé lors des occasions d'État», a-t-il ajouté.

Exposé par le sultan Hassan Ier depuis les années 1870, le carrosse doré ainsi lors devenu un incontournable des célébrations royales et du cortège royal. Il a été utilisé par les rois Mohammed V et Hassan II, a écrit l'ambassade britannique au Maroc dans un post Facebook de 2021 à l'occasion de la Fête du Trône.

«Le roi Hassan II l'a également utilisé lors des funérailles du roi Mohammed V le 28 février 1961, et à nouveau en 1967», a ajouté la source.

Ses apparitions les plus récentes datent de 1999. À l'époque, le roi Mohammed VI nouvellement intronisé l'a utilisé pour se rendre à la mosquée Ahl Fès à Rabat, rapporte la même source.

Un symbole de pouvoir

Bien que utilisé occasionnellement, le carrosse royal – qu'il s'agisse de celui offert par la reine d'Angleterre à la famille alaouite ou d'autres – est devenu un symbole de pouvoir lorsqu'il est utilisé dans des activités cérémonielles. Selon l'historien marocain Nabil Mouline, dans son article «La Fête du trône : petite histoire d'une tradition inventée», le carrosse de parade, présenté au sultan Hassan I par la reine Victoria d'Angleterre est plus qu'un «simple moyen de transport ; il est rapidement devenu un insigne du pouvoir».

«Il incarne la monarchie comme un corps mystique, un centre idéal et éternel qui représente la continuité et la stabilité, au-delà des corps périssables des monarques», a écrit le chercheur.

Le carrosse est aussi un témoignage des bonnes relations entre les deux royaumes, marquées par l'échange de nombreux présents intrigants. Les courtoisies entre les deux pays incluent des lions de l'Atlas, une mitrailleuse Maxim, des bijoux, des chevaux et même un éléphant appelé Stoke.