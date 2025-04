L'Algérie rappelle ses ambassadeurs du Mali et du Niger, qualifiant les accusations de «graves»

Les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali.

L'Algérie a réagi aux accusations de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), qui l'a incriminée de soutenir le terrorisme suite à la destruction d'un drone malien à sa frontière sud. Le gouvernement algérien a déclaré avoir pris note «avec grande consternation» du communiqué émis par le gouvernement de transition du Mali, ainsi que de la déclaration du Conseil des chefs d'État de l'AES.

Qualifiant ces accusations de «graves», l'Algérie les a décrites comme «des allégations mensongères» visant à détourner l'attention de «l'échec monumental du projet de coup d'État en cours, qui a plongé le Mali dans le chaos, l'insécurité, l'instabilité, la destruction et la privation».

L'Algérie a vivement critiqué le conseil militaire au pouvoir au Mali, le qualifiant de «junte de coup d'État» ayant échoué «à tous les niveaux : politique, économique et sécuritaire».

Dans son communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a affirmé que «la menace la plus grave à laquelle le Mali est confronté aujourd'hui réside dans l'incapacité des auteurs du coup d'État à lutter efficacement contre le terrorisme, au point de recourir à des mercenaires (milice russe ex-Wagner, ndlr), qui ont longtemps pesé sur le continent africain dans son histoire récente».

L'Algérie a réitéré sa version des faits concernant la destruction du drone malien, affirmant qu'il avait violé son espace aérien.

Dans un communiqué au ton peu diplomatique, l'Algérie a exprimé «un profond regret pour l'alignement inconsidéré du Niger et du Burkina Faso avec les arguments fragiles du Mali». Elle a également dénoncé «le langage honteux et injustifié utilisé contre l'Algérie, qu'elle condamne et rejette vigoureusement».

Le communiqué précise que le gouvernement algérien se voit «contraint d'appliquer le principe de réciprocité en rappelant ses ambassadeurs du Mali et du Niger pour consultations, et en reportant la prise de fonctions de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso».