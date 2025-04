La saison 4 de la série américaine «The White Lotus» à Marrakech ?

Mike White, le créateur de la série télévisée d'anthologie comédie dramatique américaine «The White Lotus», a suggéré que la très attendue quatrième saison pourrait se dérouler au Maroc, plus précisément à Marrakech. Après trois saisons installées dans des complexes hôteliers de luxe Four Seasons en bord de mer — Hawaï, Italie et Thaïlande — White envisage un changement de décor pour le prochain chapitre, loin des rivages.

Selon certaines sources, la production envisage sérieusement l'hôtel Four Seasons de Marrakech, avec son vaste domaine de 40 acres niché au cœur de la médina. Cette propriété se distingue par ses jardins mauresques luxuriants, la proximité du souk animé, des jardins Yves Saint Laurent, et offre des vues imprenables sur les montagnes de l'Atlas — un cadre idéal pour le drame et l'intrigue qui font la renommée de «The White Lotus».

Un initié de HBO a confié que White souhaite situer une saison de «The White Lotus» sur chaque continent, et l'Afrique est actuellement en tête pour la quatrième saison. Marrakech, avec son charme exotique et ses décors spectaculaires, semble s'accorder parfaitement avec cette vision. «Cela offre tout ce que les fans de 'The White Lotus' attendent — chaleur, lieux exotiques et décors dramatiques», a déclaré la source au Daily Mail.

The White Lotus, une série d'anthologie saluée par la critique sur HBO, a été diffusée pour la première fois en juillet 2021 et a rapidement conquis un large public grâce à son mélange unique de comédie noire, de satire et de critique sociale. Chaque saison se déroule dans un complexe de luxe, où un groupe de riches invités et de membres du personnel interagissent, révélant ainsi des secrets, des dynamiques de pouvoir et des problématiques sociétales.