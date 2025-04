Maroc : Les travailleurs agricoles exigent un salaire minimum (SMAG) unifié

La Syndicat national des paysans (SNP) a lancé un appel pour éliminer les disparités entre le salaire minimum agricole (SMAG) et celui des autres secteurs (SMIG), par la mise en œuvre des engagements gouvernementaux pris en 2022 dans ce sens. Dans un communiqué, l’organisation affiliée à la Fédération nationale du secteur agricole (FNSA) a interpellé le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences pour répondre à cette inégalité, à travers décret détaillant les modalités et les étapes d’application de cette mesure.

Cet appel fait suite à une réunion, vendredi 4 avril, en amont du quatrième congrès du SNP. L’occasion a été notamment d’exprimer un soutien aux ouvrières agricoles marocaines en Espagne, visées par une campagne de diffamation qui porte atteinte à leur dignité. Le syndicat est revenu plus largement sur les conditions des travailleurs et leurs revendications, à l’approche d’un nouveau cycle de dialogue social entre les centrales les plus représentés, le gouvernement et le patronat.

Dans ce contexte, l’organisation a préconisé la tenue d’une rencontre sectorielle avec le ministre de l’Emploi, pour étudier les questions prioritaires du dossier revendicatif du SNP, transmis au département, en mai et en octobre 2024. Dans le même sens, le SNP a fustigé le «non-respect de la convention collective» actée entre la Fédération et Mazaria (filiale de Copag) depuis «plus de deux ans».

Par ailleurs, le SNP a appelé ses sections locales et la FNSA à adhérer à une «campagne nationale de communication et de lutte», dont les détails seront annoncés prochainement «pour faire entendre la voix des travailleurs agricoles, à l’occasion de la session d’avril du dialogue social».

Cet appel est lancé dans un contexte où le SNP s’est joint aux organisations syndicales pour prôner le gel de la mise en œuvre de la loi organique sur le droit de grève, qu’il qualifie de menace aux acquis des travailleurs. La semaine dernière, la FNSA avait annoncé un recours international contre ce texte.