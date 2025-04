Italie : Le Maroc sacré meilleure destination touristique partenaire 2025 par WTG

Le Maroc a été désigné Meilleure Destination Touristique Partenaire 2025 par le réseau italien Welcome Travel Group (WTG), à l’occasion de sa convention annuelle organisée les 5 et 6 avril à Casablanca. Un honneur qui consacre les efforts de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) pour renforcer l’attractivité du Royaume sur le marché italien.

La distinction a été remise au Directeur Général de l’ONMT, Achraf Fayda, par le président du WTG, en présence de quelque 1 500 professionnels du tourisme : agences de voyages, tour-opérateurs, compagnies aériennes, prestataires MICE, ainsi que de nombreux médias italiens.

Cette reconnaissance met en lumière la qualité de l’offre marocaine, la stratégie offensive menée par l’ONMT et la solidité du partenariat noué avec l’un des plus grands acteurs du tourisme en Italie. Elle marque aussi une avancée dans le positionnement du Maroc comme destination incontournable pour les voyageurs et organisateurs d’événements italiens.

Le choix de Casablanca comme ville hôte de cette convention traduit une confiance renouvelée envers le Maroc. Il ouvre la voie à une meilleure intégration du Royaume dans les catalogues des voyagistes italiens, notamment ceux qui ne le proposent pas encore, tout en consolidant son image sur les segments loisirs et MICE.

Leader de la distribution touristique en Italie, Welcome Travel Group regroupe 2 492 agences affiliées et contrôle 44 % du marché. Il est détenu par deux poids lourds du secteur : Alpitour World et Costa Cruise.

Cette consécration s’inscrit dans la stratégie «Light In Action» de l’ONMT, orientée vers des partenariats ciblés et une montée en puissance sur les marchés prioritaires.