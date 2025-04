Jawad Abdelmoula, champion d’Afrique de Triathlon 2025

Le triathlète marocain Jawad Abdelmoula a triomphé lors des Championnats d'Afrique de triathlon 2025, s'emparant du titre masculin à Nelson Mandela Bay, en Afrique du Sud. Organisée par l'Union africaine de triathlon, la compétition s'est déroulée du 4 au 6 avril.

Abdelmoula a décroché la première place avec un temps de 1:47:44. Son compatriote marocain, Badr Siwane, a terminé en deuxième position avec un chrono de 1:52:41, suivi du Sud-Africain Dylan Nortjie, qui a complété le podium en 1:53:17.

«La course s'est très bien déroulée ; j'ai particulièrement apprécié la nage malgré les nombreuses vagues», a confié Abdelmoula au journal sud-africain The Herald.

«Nous avons effectué une solide performance en natation avec Jamie Riddle d'Afrique du Sud, suivie d'un parcours vélo tout aussi intense. Pendant la course à pied, je me suis senti en pleine forme. J'ai donné le meilleur de moi-même», a-t-il ajouté.

«J'étais très performant en 2021 et 2022, mais les années 2023 et 2024 ont été plus difficiles en triathlon. J'ai traversé quelques problèmes personnels. J'ai donc apporté de nombreux changements à ma routine.»