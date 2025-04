CAN U17 : Le Maroc bat l’équipe de la Tanzanie 3 à 0 et va aux quarts de finale

La sélection marocaine s’est qualifiée, dimanche, pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans de football (CAN U17), synonyme d’une participation au Mondial qatari, en battant l’équipe de la Tanzanie par 3 buts à 0, lors de la troisième journée du groupe A.

Ilies Belmokhtar a ouvert le score à la 76e minute, alors que Abdellah Ouazane a corsé l’addition par un doublé (81e, 84e), permettant à l’équipe marocaine de terminer en tête de son groupe, avec 7 points et de dépasser au goal average la Zambie, qui a battu l’Ouganda par 2 buts à 1 dans l’autre match du groupe joué au stade Larbi Zaouli à Casablanca. Les buts de cette rencontre ont été inscrits par Kelvin Chipelu (20e) et Billy Daka (86e) pour la Zambie et Elvis Torach (49e), pour l’Ouganda.

Face à des Tanzaniens ultra défensifs, les Lionceaux de l’Atlas ont peiné à trouver la faille. Sur une série de tentatives, seul Ziyad Baha a été très proche des buts en première mi-temps, quand il s’est joué des défenseurs et s’est trouvé face-face avec le gardien, mais sans parvenir à le tromper (10e).

Les Tanzaniens étaient sur le point de surprendre la défense marocaine quand Abel Samson, servi par un long ballon en profondeur, pénètre dans la zone de réparation et tente un tir croisé qu’il rate sous la pression du gardien Chouaib Bellaarouch et du défenseur Nassim El Massoudi.

De retour des vestiaires, l’équipe nationale a accentué sa pression et s’est montrée plus dangereuse, mais les joueurs sombraient souvent dans une précipitation qui a affecté la qualité de la finition des attaques.

Après moultes tentatives, les nationaux arrivent enfin à trouver la voie des buts: A la 76e minute, Belmokhtar ouvre le score de la tête, sur un centre de Ouazane. Six minutes plus tard (82e), les deux joueurs renversent les rôles et c’est Ouazane qui double la marque sur un coup de tête, suite à un centre de Belmokhtar. Le même Ouazane s’illustre et met les siens à l'abri, sur un coup franc brillamment botté (84e).

Douze équipes réparties en quatre groupes se disputent le titre de cette compétition qui sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U17 de la FIFA, prévue plus tard dans l’année au Qatar.

Les deux premières équipes de chaque groupe obtiennent leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour la Coupe du monde. Les deux dernières places qualificatives pour le Mondial seront attribuées à l’issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.