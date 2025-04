Expulsion d'un Marocain après une peine de prison en Espagne : 7 ans d'interdiction de retour

Jeudi dernier, les autorités espagnoles ont expulsé un citoyen marocain vers son pays d'origine après qu'il a purgé une peine de prison au centre pénitentiaire de Zuera (Saragosse). Condamné à quatre ans et dix mois d'incarcération pour vol avec violence, tentative de vol et agression physique, il a finalement été renvoyé au Maroc.

L'expulsion repose sur l'article 89 du Code pénal espagnol, qui autorise le remplacement des peines de prison par une expulsion du territoire. L'individu est désormais interdit de séjour en Espagne pendant sept ans, selon les médias espagnols.

Les faits remontent à 2024. Résidant illégalement en Espagne, l'accusé avait tenté de voler le sac d'un passant, le blessant à l'œil. Quelques jours plus tard, il avait arraché une chaîne en or du cou d'une femme âgée de 77 ans, avant de s'en prendre à une troisième victime le même jour et de lui voler son sac violemment.

L'enquête a révélé qu'il avait déjà été arrêté à deux reprises à Saragosse pour des vols similaires, caractérisés par l'usage de la violence.

L'expulsion a été exécutée par un vol spécial sous la supervision de la Direction générale de l'immigration et des frontières, relevant de la Police nationale. Cette opération s'inscrit dans une campagne ciblant les migrants en situation irrégulière et ayant des condamnations pénales définitives en Espagne.