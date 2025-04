Marathon des Sables 2025 : Triplé marocain dès la première étape

Le Maroc a imposé sa suprématie dès l’ouverture de la 39e édition du Marathon des Sables, disputée dimanche entre Jbel Erhraz et Oued Tijekht, dans la province d’Errachidia. Sur les 32 km de cette première étape, Mohamed El Morabity s’est illustré en franchissant la ligne d’arrivée en tête avec un chrono de 2h20’29’’. «Comme toujours, la première étape est difficile, le temps de trouver le bon rythme», a-t-il déclaré à l’arrivée.

Il devance son frère, Rachid El Morabity, vainqueur des éditions précédentes, qui termine deuxième en 2h21’37’’, à un peu plus d’une minute. Le podium est complété par un autre Marocain, Hamid Yachou, qui signe un temps de 2h23’11’’. Malgré quelques portions techniques, notamment les passages sablonneux et les fissures du terrain, cette première étape a été jugée globalement «accessible» par les participants.

Chez les femmes, la Française Maryline Nakache a pris les devants, dominant l’étape avec un temps de 2h58’22’’. Elle devance de dix minutes la Marocaine Aziza El Amrany (3h08’12’’). La Néerlandaise Ragna Debats, l’une des favorites de l’épreuve, complète le podium féminin en 3h17’14’’, avec près de 19 minutes de retard sur la gagnante.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette 39e édition se déroule du 4 au 14 avril 2025. Plus de 1 000 coureurs venus de 52 pays relèveront le défi d’un parcours extrême de 250 km répartis sur six étapes. Une distance record pour cette course mythique au cœur du désert marocain, où chaque participant repousse ses limites dans une aventure autant sportive qu’humaine.