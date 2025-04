L’Université Al Akhawayn rend hommage à Izza Génini, figure du documentaire marocain

Un vibrant hommage a été rendu, samedi à Ifrane, à la réalisatrice marocaine Izza Génini, pionnière du film documentaire au Maroc, en marge de la septième édition d’«Al Akhawayn Short Film Festival».

Cette reconnaissance vient saluer une carrière exceptionnelle consacrée à la mise en lumière de la richesse culturelle du Maroc, à travers une œuvre cinématographique qui a su immortaliser les héritages, les peuples, les régions et les récits fondateurs de l’identité marocaine.

L’événement, organisée par l’Université Al Akhawayn (UAI), a également été marqué par la projection en avant-première nationale du dernier documentaire de Mme Génini, «Meqbouline, les hôtes de Toumliline», un film consacré au monastère bénédictin de Toumliline, établi entre 1952 et 1968 à Azrou.

Dans une déclaration à la MAP, Izza Génini a exprimé son émotion et sa gratitude pour cet hommage, notant que cette occasion revêt un caractère «presque magique», de venir présenter en avant-première son dernier film documentaire.

La cinéaste a souligné la symbolique particulière de cette projection à Ifrane, ville voisine de Toumliline, et au sein d’une université dont le nom même, selon elle, «colle parfaitement au film», rappelant que le documentaire revient sur une période singulière de l’histoire du Maroc, marquée par l’expérience unique de ce monastère, devenu un lieu d’échange, de réflexion et de dialogue entre cultures, religions et générations.

«Cela a été une expérience absolument extraordinaire, à l’avant-garde de tout ce que l’on peut appeler aujourd’hui, le dialogue interreligieux et le vivre ensemble», a-t-elle ajouté, mettant également en avant le caractère naturel et spontané de cette cohabitation spirituelle et humaine.

A travers cet hommage, l’Université Al Akhawayn et les organisateurs du festival ont salué non seulement une cinéaste d’exception, mais aussi une passeuse de mémoire, engagée dans la transmission des valeurs d’ouverture, de diversité et de patrimoine commun.