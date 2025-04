Rabat : Des milliers de manifestants marchent en solidarité avec le peuple palestinien

La ville de Rabat a connu une marche nationale d'envergure, ce dimanche, avec la participation de milliers de citoyens en soutien au peuple palestinien et en condamnation de l'agression israélienne continue sur la bande de Gaza. Le rassemblement s'est organisé à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, qui regroupe plusieurs organisations politiques, syndicales, de la société civile et des droits humains.

Venus de plusieurs villes, les participants se sont retrouvés sur la place Bab El Had, d'où la marche a débuté, brandissant des drapeaux palestiniens et des portraits d'icônes de la résistance.

Les participants ont scandé des slogans exprimant leur solidarité absolue avec le peuple palestinien et leur soutien à la résistance palestinienne à Gaza et en Cisjordanie. Ils ont lancé également des appels à condamner la complaisance de décideurs arabes envers la cause palestinienne.

A ce titre, les manifestants ont dénoncé le silence arabe et critiqué les positions occidentales soutenant l'occupation. Par la même occasion, ils ont brandi des banderoles exigeant la fin de toutes les formes de normalisation avec Israël.

Depuis que l'occupation israélienne a repris son offensive sur la bande de Gaza, le 18 mars, plus de 1 335 personnes ont été tuées et plus de 3 000 blessés, selon les chiffres officiels en Palestine. Cette semaine, le bilan total depuis le début de la guerre du 7 octobre 2023 s'est élevé à 50 523 morts.

A Gaza, le ministère de la Santé a par ailleurs alerté que 602 000 enfants risquaient la paralysie permanente et des handicaps chroniques, faute vaccination contre la poliomyélite, au vu des aides humanitaires dont l'acheminement reste suspendu.