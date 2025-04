L’Algérie construit des pistes militaires stratégiques près de la frontière marocaine

«L'Algérie a entamé la construction de pistes temporaires près des frontières avec le Maroc, adaptées à l'atterrissage d'avions de transport tactique tels que le C-130», rapporte l'Observatoire Atlantique de Défense et d'Armement (OADA) sur la plateforme X. «Ces pistes (situées entre Béchar et Boudnib, au nord de Meridja, ndlr) pourraient être utilisées en temps de guerre pour assurer un soutien logistique rapide, acheminer des troupes vers les lignes de front ou évacuer les blessés et les morts», précise l'OADA.

Une source sécuritaire marocaine confie à Yabiladi que «la construction de ces pistes n'est que la première étape du plan algérien visant à établir une nouvelle base militaire face au royaume, sachant qu'il en existe déjà plusieurs, notamment une opérationnelle à Tindouf, à environ 75 km des frontières marocaines».

En effet, l'armée algérienne avait lancé en 2021 des travaux d'extension de sa base de Tindouf pour accueillir des avions de chasse Sukhoi, commandés auprès de la Russie. Récemment, Alger a réceptionné le premier lot de ces appareils, bien qu'un avion se soit déjà écrasé lors d'un entraînement.

Réponse à la caserne de Jerada et à la Zone-Est des FAR

Ce projet algérien remonte au printemps 2020. Il avait été révélé par des médias algériens en réaction à la décision du gouvernement marocain, publiée au Bulletin officiel le 21 mai 2020, de construire une caserne militaire à Jerada, à 38 kilomètres de la frontière algérienne.

«Les autorités supérieures du pays ont décidé, conformément au principe de réciprocité, de construire une base militaire stratégique à proximité de la base marocaine (Jerada) afin de protéger ses frontières et sa sécurité nationale des menaces directes que cette présence représente», avait écrit Echoroukonline. Un projet que le président Abdelmadjid Tebboune n'avait ni confirmé ni démenti lors d'une interview accordée le 4 juillet 2020 à la chaîne France 24.

Deux ans après ces annonces, un média africain rapportait, en février 2022, un plan algérien pour construire une nouvelle base dans la région de Bechar, près de la frontière marocaine, relevant de la 3e région militaire. Un mois plus tôt, les Forces armées royales (FAR) avaient mis en place la Zone militaire Est, la troisième du royaume.

«Cette course entre le Maroc et l'Algérie pour construire des bases, des casernes, acheter des armes ou organiser des exercices militaires va se poursuivre. Elle s'inscrit dans le cadre de stratégies élaborées par chaque État pour sécuriser ses frontières et se prémunir contre une éventuelle attaque de son voisin», analyse une source sécuritaire marocaine dans des déclarations à Yabiladi.