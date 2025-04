Un air de Maroc à Saint-Michel : les Journées Culturelles Marocaines illuminent Paris

Vendredi après-midi, la place Saint-Michel, au cœur du Quartier Latin, s’est parée des couleurs du Maroc pour lancer une semaine de festivités culturelles. Organisées par le Consulat général du Maroc à Paris et la Mairie du 6e arrondissement, ces Journées Culturelles Marocaines, qui se poursuivent jusqu’au 13 avril, transforment ce lieu emblématique en un village marocain éphémère.

Sous les fanions rouges et verts, les visiteurs découvrent un univers mêlant artisanat traditionnel, senteurs d’épices, mets typiques et animations musicales. L’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitail, a inauguré l’événement aux côtés de la consule générale, Nada Bakkali Hassani, et du maire Jean-Pierre Lecoq.

«C’est avec beaucoup de fierté que je suis là. Il y a une ambiance formidable au cœur du quartier latin, à la place Saint-Michel, avec des milliers de Marocains venus célébrer leur identité, marocanité, diversité et la relation franco-marocaine.» Samira Sitaïl, ambassadeure du Maroc à Paris

Le maire s’est lui aussi réjoui de cette effervescence, se disant «très heureux d’accueillir sur la place Saint-Michel ce très beau village marocain qui symbolise l’amitié entre la France et le Maroc, une amitié qui remonte à fort longtemps et qui connait aujourd’hui une nouvelle dynamique». Il a également annoncé l’ouverture prochaine d’un Centre culturel marocain, non loin de là, sur le boulevard Saint-Michel.

De son côté, Mme Bakkali Hassani a souligné que les Journées se veulent une occasion pour présenter, en ce lieu touristique incontournable de la capitale française, «la culture marocaine et la richesse du patrimoine culturel national».

Des associations venues du Maroc participent à cet événement qui valorise un patrimoine riche et vivant : zellige, tapis, orfèvrerie et autres savoir-faire ancestraux. Portée par un soleil printanier, la manifestation attire un large public, marocain comme français.