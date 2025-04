Taxes US : Le PJD veut saisir l’Organisation Mondiale du Commerce

Le groupe parlementaire du PJD a réclamé la convocation d'une réunion d'urgence de la Commission des secteurs productifs, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie. L'objectif est d'évaluer l'impact des nouvelles taxes douanières imposées par Donald Trump sur les exportations marocaines vers le marché américain.

Dans une lettre adressée au président de cette commission au sein de la Chambre des représentants, les députés islamistes s'inquiètent des conséquences potentielles de ces nouveaux tarifs. Ils estiment qu'ils pourraient «également affecter les importations marocaines et avoir des répercussions directes et indirectes sur l'économie nationale, notamment sur les chaînes d'approvisionnement».

Les députés du PJD exhortent le gouvernement Akhannouch à mener «une évaluation approfondie» et à «envisager des mesures proactives et nécessaires pour protéger les entreprises nationales». Ils ont également appelé l'exécutif à discuter, lors de cette réunion, des «moyens juridiques et diplomatiques pour défendre les intérêts économiques nationaux dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce et des accords internationaux».

Le ministre des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a déclaré jeudi lors d'un point de presse que «les États-Unis et le Maroc sont liés par un partenariat solide et une stratégie multidimensionnelle forte. Le Maroc est le seul pays africain à bénéficier d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui constitue une base solide pour cette relation».

Il a ajouté que Rabat «est toujours prêt à renforcer cet accord dans le cadre du rôle du Royaume en tant que porte d'entrée pour le commerce et l'investissement en Afrique et dans le monde arabe».