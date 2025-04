Affaire Bennis-Alj-Slaoui : Libération provisoire des mis en cause

Nouveau rebondissement dans l’affaire Bennis-Alj-Slaoui. Le juge d’instruction près la cour d’appel de Casablanca a accordé, ce vendredi 4 avril, la liberté provisoire aux quatre suspects, selon un avocat de la défense, rapporte Le360. Kamil Bennis, M’hammed Alj, Saâd Slaoui et Ahmed Daghbour étaient incarcérés depuis novembre 2024, poursuivis pour viol à l’encontre de Félix Sixtine, une ressortissante française, et coups et blessures contre son compagnon Mohamed Amine Naguib.

Cette décision survient un mois après un tournant majeur : le désistement de Félix Sixtine. Le 7 mars, la plaignante a en effet retiré sa plainte pour viol contre Kamil Bennis, expliquant qu’elle ne se souvenait plus d’une partie de la soirée chez ce dernier, et que ses déclarations initiales ne reflétaient pas fidèlement les faits. Le 28 mars, une confrontation entre elle et les accusés s’est tenue devant le juge d’instruction.

De son côté, Mohamed Amine Naguib a également retiré sa plainte, tout en maintenant son témoignage contre les quatre hommes. Il est actuellement incarcéré, condamné à quatre mois de prison pour diffamation à l'encontre de l'avocat d'un des mis en cause.

À ce jour, le parquet n’a pas fait appel de la décision de mise en liberté provisoire. Le procès des quatre accusés reste attendu.