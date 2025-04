PSG : Achraf Hakimi explique comment Luis Enrique l’a fait progresser

Achraf Hakimi brille plus que jamais sous le maillot du Paris Saint-Germain. Percutant, décisif, le latéral marocain réalise une saison ultra-complète, s’imposant comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Indéboulonnable sur le flanc droit depuis son arrivée en 2021, il a récemment prolongé jusqu’en 2029, preuve de la confiance totale que lui accorde Luis Enrique.

Le coach espagnol a transformé Hakimi. En le plaçant dans un rôle hybride, entre latéral et milieu relayeur, en début de saison, il l’a poussé hors de sa zone de confort. «Il m’a appris à voir le football autrement, à occuper d’autres espaces, à faire des mouvements que je ne maîtrisais pas», confie le joueur lors d'un entretien avec Footmercato. Résultat : un Hakimi métamorphosé, plus complet, plus imprévisible, plus dangereux.

Ses stats parlent pour lui : déjà 5 buts et 12 passes décisives cette saison, contre 5 buts et 7 passes sur l’ensemble de l’exercice précédent. À 26 ans, le Lion de l’Atlas (83 sélections, 10 buts) est dans la forme de sa vie.

Le PSG ? «Pas très différent de l’an dernier», estime-t-il. Mais Hakimi, lui, n’est plus le même. Plus mûr, plus libre, plus tranchant, il incarne le renouveau du club francilien et s’impose comme l’un de ses atouts majeurs dans la quête des sommets européens.