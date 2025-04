Royal Air Maroc et Mauritania Airlines scellent un partenariat stratégique

Royal Air Maroc et Mauritania Airlines ont signé ce 4 avril 2025 à Casablanca un partenariat stratégique visant à renforcer la ligne directe Casablanca-Nouakchott. L’accord comprend un partage de codes «free flow» et s’étend à plusieurs domaines : maintenance, handling, formation, digitalisation et ressources humaines.

Ce rapprochement permettra aux passagers des deux compagnies de bénéficier d’une expérience de voyage plus fluide et de meilleures connexions internationales. Royal Air Maroc augmentera ses fréquences hebdomadaires sur la ligne Casablanca-Nouakchott de sept à neuf. Mauritania Airlines passera de six à neuf fréquences par semaine.

Quatre nouvelles destinations seront intégrées au codeshare, permettant aux clients de Mauritania Airlines d’accéder via Casablanca à Madrid, Paris, Dubaï et Luanda.

«Cet accord est une première entre nos compagnies. Il renforce notre ancrage africain et améliore la qualité de service pour nos clients», a déclaré Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc. Son homologue de Mauritania Airlines, Ahmed Salem Mohamed Vall Ammi, a salué «une avancée majeure qui ouvre de nouveaux horizons pour nos passagers et nos réseaux».

Ce partenariat illustre la volonté commune des deux transporteurs de renforcer la connectivité régionale et internationale, dans une logique de coopération Sud-Sud.