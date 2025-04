Akdital s’ouvre à l’international et accélère son développement au Maroc

Le leader marocain de la santé privée, Akdital, amorce un virage stratégique de grande ampleur : l’internationalisation de ses activités. Le groupe a annoncé le lancement de quatre projets hospitaliers aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, une première étape vers une présence régionale consolidée à l’horizon 2030.

A l'occasion de la conférence de presse, ce vendredi, Akdital a dévoilé son ambition de devenir un acteur de référence de la santé dans le monde arabe. Ce développement international se concrétisera par la création de quatre établissements hospitaliers dans deux pays du Golfe : les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Ces projets, prévus d’ici 2030, marquent une nouvelle ère pour le groupe qui a jusqu’ici concentré ses activités sur le territoire marocain.

L’essor à l’international n’éclipse pas pour autant les projets au Maroc. Entre 2025 et 2030, Akdital prévoit d’y ouvrir 40 nouveaux établissements de santé, portant sa capacité à plus de 10 000 lits. Ce plan d’expansion s’inscrit dans la continuité de la dynamique observée ces dernières années. En 2024, le groupe exploitait déjà 29 établissements répartis sur 22 villes, totalisant 3 164 lits, 197 blocs opératoires et 233 salles de consultation.

L’année 2024 confirme la solidité financière du groupe. Le chiffre d’affaires a atteint 2 462 millions de dirhams, en progression de 56 % par rapport à 2022. L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’est élevé à 706 millions de dirhams, en hausse de 59 %, tandis que le résultat net part du groupe a bondi de 87 %, s’établissant à 243 millions de dirhams.

Akdital a également renforcé sa structure financière avec une capacité d’autofinancement de 531 millions de dirhams et une dette nette maîtrisée à 1,4 milliard de dirhams. Le taux d’endettement reste stable, avec un gearing de 47 % contre 48 % un an plus tôt.

Pour financer ses projets à venir, le groupe a levé 1,2 milliard de dirhams en décembre 2023, à travers une émission obligataire verte, adossée à des critères ESG (environnement, social, gouvernance). Une opération qui reflète la volonté d’Akdital d’inscrire son développement dans une démarche responsable et durable.